استعراض نسبة التحول الذكي لخدمات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي اجتماعه الدوري في مقر مؤسسة حكومة دبي الذكية في حي دبي للتصميم، برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي.

وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية، واستعرضوا عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المقدمة من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث قدمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ منهجية ونتائج الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الخطط والبرامج والسيناريوهات في الإدارة العامة، واستعرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي نسبة التحول الذكي في عمليات وخدمات شرطة دبي، ومنصة الذكاء الاصطناعي، ومشروع إدارة بلا أوراق.

بينما قدمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية منهجية نظام المعثورات، واستعرضت الإدارة العامة للتميز والريادة دليل شرطة دبي للفائزين ضمن أوسمة دبي للتميز الحكومي، وقائمة خدمات شرطة دبي 2018، وقدمت الإدارة العامة للمالية نسبة الالتزام بصرف الموازنة العامة، بينما قدم مجلس مديري مراكز الشرطة دليل الضابط المناوب على مستوى مراكز الشرطة ومبادرة أمن المدارس.

تميز

وهنأ اللواء عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع، النقيب الخبير عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، لنيلها جائزة من الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تمنحها كل عام لأربعين شخصاً من المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً من مختلف دول العالم.

وأكد المري، أن هذا الفوز هو ثمرة السياسة التي تنتهجها شرطة دبي، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ودعمها بكل ما تملكه من مؤهلات علمية وقدرات قيادية، وهو تجلّ حقيقي لاستراتيجية شرطة دبي المواكبة لاستراتيجية الدولة وأهدافها لتكون المرأة شريكة أساسية في العملية النهضوية، مشيراً إلى أنها غدت اليوم قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وحققت نجاحات في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي.

وبدورها أعربت النقيب عنود السعدي، عن سعادتها بهذا الفوز وعن خالص امتنانها للدعم الذي تلمسه وزميلاتها في كافة المجالات من حكومة الإمارات عامة، ومن شرطة خاصة.

وفي الختام، أهدى اللواء عبد الله خليفة المري دروعاً تذكارية لمؤسسة حكومة دبي الذكية، تسلّمها وسام لوتاه، المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك لاستضافتها اجتماع مجلس القيادات التنفيذية لشرطة دبي.

تحدي دبي

ناقش المجلس أيضاً استعدادات شرطة دبي للمشاركة في تحدي دبي، بالإضافة إلى استعراض نسبة التحول إلى الهوية المؤسسية الجديد لشرطة دبي الذي قدمه رئيس فريق عمل الهوية المؤسسية، كما رحب اللواء عبد الله خليفة المري بالأعضاء الجدد في مجلس القيادات التنفيذية.