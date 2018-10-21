شرطة عجمان تبحث جاهزية إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

المصدر: عجمان - البيان

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، مع وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة سيف بن أرحمة الشامسي نائب المدير العام، وخليفة عبدالله العليلي مدير إدارة المراكز المحلية، وعبدالله إبراهيم أبو الشوارب مدير مركز عجمان، وعلي محمد بن جويعد مدير مكتب نائب المدير العام، سبل تعزيز التعاون لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

رحب قائد عام شرطة عجمان بالوفد، مشيداً بجهودهم في سبيل تحقيق الأمن والأمان في إمارة عجمان، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. من جانبه أشاد سيف بن أرحمة الشامسي بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة عجمان في سبيل تعزيز الأمن والأمان.