76 ألف مراجع لمستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

ارتفع عدد المراجعين لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 76 ألفاً، مقارنة بـ 54 ألف مراجع للعيادات الخارجية والطوارئ في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 40 %.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن عدد المرضى الذين يراجعون المستشفى في زيادة مستمرة منذ افتتاحه في عام 2015، مؤكداً أن هذا خير دليل على المستوى الرفيع والسمعة الطيبة التي بات يتحلى بها المستشفى وزيادة الوعي بخدماته وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية.

وأشار إلى أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية ارتفع من 30 ألفاً إلى 41 ألف مراجع، كما ارتفع مراجعو الطوارئ من 24.500 ألفاً إلى 34 ألفاً. وأما الأقسام الداخلية فقد شهدت إدخال 3700 مريض بزيادة قدرها 37 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فقد بلغت 1445 عملية في مراكز التميز الثلاثة التي يحتضنها المستشفى، ونال مركز طب وجراحة الأورام القسم الأكبر من هذه العمليات الذي بلغ 640 عملية، فيما توزعت باقي العمليات على مركز طب وجراحة القلب والأوعية الدموية ومركز طب وجراحة الأعصاب، فضلاً عن الأقسام الحديثة التي تم افتتاحها التي لها علاقة بمراكز التميز الثلاثة، كجراحة العظام والعيون.

وأكد الرئيس التنفيذي للمستشفى أن من أهم إنجازات مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة في العام الجاري هو تدشين جهاز ViewRay الذي يعد أول مستشفى خارج الولايات المتحدة والثاني عالمياً يستخدم هذا الجهاز الذي أدخل حديثاً لعلاج الأورام ضمن خدمات المستشفى، الذي سيخفف عن كاهل المرضى وذويهم من خلال الحد من عناء سفرهم خارج الدولة للحصول على العلاج، لافتاً إلى أن المستشفى أجرى أكثر من 220 جلسة علاجية لنحو 20 مريضاً من خلاله.