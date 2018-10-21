الإمارات والسويد تبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي المستقبلي

المصدر: ستوكهولم - وام

بحثت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي مع إليزابيث بكتمان وزيرة دولة لشؤون المشاريع والابتكار في مملكة السويد، سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا الغذائية.

جاء ذلك خلال زيارة معالي مريم المهيري الرسمية إلى مملكة السويد، والتي شملت عدداً من المراكز البحثية المتخصصة والشركات الداعمة لتطوير البيئة المستدامة والابتكار الغذائي.

رافق معاليها خلال الزيارة سلطان بن راشد الكيتوب سفير الدولة لدى ستوكهولم، وعدد من مسؤولي الجهات المختصة في الدولة.