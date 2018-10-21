المصدر: دبي - البيان

نجح مركز شرطة الموانئ المتمثل في قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في انتشال 19 طناً من المخلفات البحرية في ميناء الحمرية منذ انطلاق مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التي ينظمها قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، حسب العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة.

وقد استقطبت المبادرة مئات من المتطوعين من محترفي وهواة الغوص. وفي هذا العام نجح المتطوعون في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» في انتشال 3 أطنان من المخلفات البحرية في المنطقة الواقعة في ميناء الحمرية في دبي، مقارنة بانتشالهم 6 أطنان من المخلفات في العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح الحملة في رفع وعي الأفراد وثقافتهم بالمحافظة على بيئتهم البحرية.

وأعرب العقيد سعيد المدحاني عن سعادته بانضمام المبادرة إلى أجندة المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وتمكُّن المتطوعين من التسجيل والمشاركة عبر بوابة «يوم لدبي».