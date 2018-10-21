حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد علي أحمد الشحي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة علي سعيد الشري الشحي.

وحضر الحفل، الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح بمدينة رأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ محمد بن صقر بن راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد وضيوف من سلطنة عمان الشقيقة والمدعوين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، مباركين هذه المناسبة السعيدة سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدّمت الفرقة الحربية عروضها وأهازيجها ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.