حكومة عجمان تعمل لسعادة الأجيال

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان تؤمن بالأداء الحكومي الفعال المتوافق مع الأجندة الوطنية بما يكفل سعادة الأجيال القادمة، مشيداً سموه بإسهامات الجهات الحكومية في المسيرة التنموية وحرصها على المشاركة بفاعلية في استراتيجيات ومبادرات تخدم رؤية عجمان 2021 وتعكس الطموحات الكبيرة المتوافقة مع تلك الرؤية من خلال العمل في إطار متكامل يرسم مسارات واضحة لتحقيق مخرجات فعلية تتماشى مع أهداف الإمارة وتطلعاتها للمستقبل الواعد.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الثانية من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 بمكتبه بديوان الحاكم والتي تضمنت 14 مؤشراً ومستهدفاً استراتيجياً متمثلةً في محاورها الأربعة الرئيسة: محور مكان أفضل للعيش ومحور حكومة متميزة ومحور اقتصاد أخضر ومحور مجتمع نابض بالحياة.

عرض

واستمع سموه لعرض قدمه فريق عمل مشروع المؤشرات الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بقيادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وتضمن ملخصاً للحزمة الأولى من المستهدفات والتي اعتمدها سموه في يونيو الماضي وأهم إنجازاتها المتحققة والخطوات القادمة التي تعمل على تحقيقها بفاعلية وكفاءة إضافةً إلى عرض تفصيلي للحزمة الثانية من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل والجهات الحكومية التي تعمل وفق منظومة عمل واحدة قادرة على إدراك متغيرات الواقع المتسارعة وتوقع متطلبات المستقبل مؤكداً ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة لتجاربنا وتجارب الآخرين لتحقق الإنجازات التي تضمن لأبنائنا مستقبلاً تتوافر فيه كل سبل السعادة.

رؤية

من جانبه أكد الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان أن حكومة عجمان تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة وفق رؤية بعيدة المدى لصناعة مستقبل أكثر سعادة ورفاهية لأجيالنا القادمة وأن ما نحققه اليوم من منجزات يشكل بوابة للعبور نحو منجزات أكبر وحياة أفضل.

طموح

وقال المطروشي إن عجمان لم تضع نهاية لرحلة الطموح التي انطلقت في عام 2014 مع إعلان رؤية عجمان 2021 حيث اجتزنا مرحلة مهمة في وضع الخطط ورسم السياسات وتحديد المستهدفات المبنية على دراسات دقيقة وتفصيلية ونتطلع بتفاؤل إلى رؤية إنجازات تعكس في نتائجها طموحات الإمارة المستقبلية.

من جهته أوضح أحمد شطاف مدير إدارة السياسات والاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن اعتماد الحزمة الثانية من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية 2021 يعد خطوة جديدة في طريق تحقيق رؤية عجمان 2021 وأننا نعمل وفق منهجيات علمية دقيقة ومقارنات معيارية عالمية لوضع مستهدفات طموحة تحفز الجهات الحكومية لخوض التحدي والمنافسة بكل عزم وإصرار.

وأضاف: سنواصل متابعة التقارير الدورية من الجهات الحكومية والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لرصد التحديات ووضع الحلول المناسبة واستغلال الفرص المتاحة أمامنا وتسخيرها في خدمة مجتمع الإمارة.