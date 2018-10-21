«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 7 محامين و24 مندوباً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي قبول قيد 7 محامين جدد في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد محامييْن اثنين انتهى قيدهما لمدة تزيد عن شهرين، كما اطلعت على الطلبات الجديدة للقيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ووافقت على قبول قيد 24 مندوباً، كما وافقت على طلب إذن بالترافع.

ونظرت اللجنة خلال الشهر الجاري 6 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وعقدت لجنة شؤون المحامين اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبد الكريم محمد فرعون، محكمة النقض، والقاضي سعد عبد الباري، محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، والمستشار علي الفريحات، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.