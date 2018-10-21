96.6 % الشعور بالأمن في مناطق اختصاص مركز الرفاعة في 2017

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى ارتفاع في نسبة الشعور بالأمن إلى 96.6% في العام 2017 مقابل 96% في العام 2016.

جاء ذلك خلال تفقده المركز ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المنصوري، أهمية منطقة الرفاعة التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصه أن موقع المركز الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

وأشاد اللواء المنصوري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 482 مليون درهم بشكل ودي في العام 2017، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 267 مليوناً في العام 2016.