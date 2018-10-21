طحنون بن محمد يعزي بوفاة سعيد مبارك الحميري

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى غدير وراشد، ابني المرحوم سعيد مبارك بن حبوة الحميري، في وفاة والدهما، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في سويحان بمنطقة العين.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.