مجلس أمناء كليات التقنية يستعرض مستجدات الخطة الخمسية

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس أمناء كليات التقنية العليا، مستجدات الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2017 _2021 على المستويين الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس للعام الأكاديمي 2018 _ 2019 الذي عقد مؤخراً برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وبحضور الأعضاء محمد سلطان القاضي، موزة علي الهاملي، الدكتور عبد الله الخنبشي، مالك سلطان آل مالك، فاطمة غانم المري، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

كما استعرض المجلس تقريراً مرحلياً حول بداية العام الدراسي الحالي، وعمليات الاعتماد الأكاديمي للبرامج في ضوء تقديم كافة برامج الكليات لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في الدولة، فضلاً عن استعراض جهود الكليات في تحقيق الاعتماد الأكاديمي العالمي للبرامج.

واستعرض المجلس البرامج والسياسات الأكاديمية المتبعة لدعم جودة المخرجات التعليمية للكليات، وأهم النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن في إطار مؤشرات الأداء المعتمدة ضمن الخطة الاستراتيجية وعددها 320 مؤشراً، إضافة إلى مراجعة مبادرات الخطة الاستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى كفاءات وطنية على درجة عالية من المهنية وفق متطلبات سوق العمل.