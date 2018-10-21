شرطة أبوظبي تناقش تطوير خدماتها مع الشركاء

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، تطوير خدماتها وفق منهجية إسعاد المتعاملين، وذلك في لقاء جمعها مع شركائها الاستراتيجيين من ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة.

واستعرضت المبادرة التي نفذتها «المديرية» بالتعاون مع إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، عدداً من المحاور والتحديات والحلول، في إطار تعزيز الثقة بالخدمات الشرطية المُقدمة.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، حرص شرطة أبوظبي على عقد مثل هذه الملتقيات، وتعزيز التواصل مع الشركاء، واستثمار جميع الأهداف المشتركة، بما يحقق الاستجابة السريعة والفعّالة، والارتقاء المستمر بالخدمات المُقدمة إلى المجتمع.