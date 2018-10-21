«برنامج المدن المضيفة 2019» يناقش ترتيبات استضافة الوفود

المصدر: دبي - البيان‎

نظمت لجنة الإرث والمجتمع للألعاب العالمية التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، ورشة عمل بعنوان «برنامج المدن المضيفة 2019»، وذلك بحضور ممثلي المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، وركزت الورشة في أجندتها على التجهيزات اللوجستية والترتيبات اللازمة لاستضافة الوفود خلال الأيام الأربعة للبرنامج، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتقديم برنامج المدن المضيفة الذي يعتبر من أهم الفعاليات المرتبطة بالأحداث الرياضية حول العالم بصورة مميزة، إضافة إلى آلية استقطاب المتطوعين من مختلف المهارات والاهتمامات عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات».

وتعكس أدوار ومشاركة الإمارات السبع في برنامج «المدن المضيفة» ضمن فعاليات الأولمبياد الخاص، تكاتف الجهود بين الحكومة الاتحادية والمحلية على مستوى وطني عالٍ لاستضافة الحدث، حيث تتطلع المجالس التنفيذية في إمارات الدولة ومن خلال تجاوبها السريع مع الحدث الرياضي العالمي المهم، في تنفيذ ووضع برنامج متكامل للوفود، ينقل لهم صورة إيجابية وجميلة حول إرث الإمارات الأصيل من عادات وتقاليد عربية، إلى وطنهم بكل فخر واعتزاز.

جهود

وحضرت الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، حيث أثنت معاليها على جهود فريق العمل، ووجهت ببذل مزيد من الجهود في التنسيق والتشاور والابتكار لطرح الأفكار، سعياً إلى تقديم حدث رياضي يليق بسمعة الدولة في تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، ويعكس المكانة المتميزة التي تبوّأتها على مستوى دول العالم كافة، ويدعم توجهات الدولة للتعريف بجهود رعاية ودعم أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع.