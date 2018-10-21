50% انخفاض المكالمات الواردة لمركز اتصال «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

انخفض عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بنسبة تزيد على 50% خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب التطوير المستمر لشبكات الكهرباء وخطوط المياه، واستبدال المحولات القديمة وتجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات وأعمال الصيانة التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، وساهمت بشكل كبير في خفض المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

سعي

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، السعي باستمرار لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، ومراقبة الشبكة الكهربائية، وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة، وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية، والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.