«كهرباء دبي» ترسي عقود توريد كابلات أرضية بـ 382 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن ترسية عقود توريد كابلات كهربائية جهد 11 ك.ف، بأطوال تصل إلى 1548 كيلومتراً، وبتكلفة تقارب 382 مليون درهم، على عدد من الشركات الرائدة.

وتشتمل العقود على توريد كابلات تلبي توسعات شبكات توزيع الكهرباء في مناطق دبي المختلفة، وتواكب النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء من مختلف قطاعات المستهلكين لتوفير خدماتها باعتمادية وكفاءة عاليتين. ويتوقع الانتهاء من توريد الكابلات في شهر سبتمبر من عام 2019.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نهدف من خلال المشاريع الضخمة التي نعكف على إنجازها إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدماتية مميّزة للطاقة، من شأنها أن توفر خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، حيث يأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتلبية مختلف متطلبات توسعات شبكة توزيع الكهرباء، والوفاء باحتياجات المشاريع العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، وترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة، كمثال يحتذى به في فاعلية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء».