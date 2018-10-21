شرطة دبي والقنصلية البريطانية تنظمان دورة في إدارة النقاط الأمنية

المصدر: دبي - البيان

شهد أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني، بحضور العميد حموده بالسويدا العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والمقدم مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، افتتاح دورة إدارة الأداء في النقاط الأمنية.

وقال العميد حموده العامري، إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين شرطة دبي والجهات المتخصصة في بريطانيا لتبادل الخبرات الأمنية وتعزيز الجهود المشتركة، لاسيما في القطاع الأمني للطيران المدني، مؤكداً حرص شرطة دبي على مضاهاة أعلى المعايير العالمية في الإجراءات والتقنيات المتعلقة بأمن الطيران المدني.

وأوضح العميد العامري، أن الدورة هي جزء من برنامج مشترك لتبادل الخبرات الأمنية بين القنصلية البريطانية وشرطة دبي.