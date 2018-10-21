الإعلان عن تفاصيل المهرجان الوطني للتسامح بعد غد

المصدر: أبوظبي - وام

تعلن وزارة التسامح في مؤتمر صحافي بعد غدٍ الثلاثاء في مقرها بحديقة أم الإمارات بأبوظبي فعاليات وبرامج وأنشطة وشركاء المهرجان الوطني للتسامح والذي يقام أول مرة بكافة إمارات الدولة باعتباره مناسبة وطنية للجميع، ويقدم برامج لكافة فئات المجتمع المواطنين والمقيمين، والأسرة والطفل، وطلاب المدارس والجامعات.

ويحضر المهرجان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وقال عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة إن وزارة التسامح تحرص منذ يومها الأول على التواصل المستمر مع كافة وسائل الإعلام باعتبارها شريكاً رئيساً في كافة ما تقدمه الوزارة من أنشطة وبرامج على مدار العالم، مؤكداً اهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بلقاء كافة وسائل الإعلام -يوم الثلاثاء المقبل- ليتم إطلاق شعار المهرجان الوطني للتسامح وشرح كافة التفاصيل والفعاليات التي تستمر على مدى 8 أيام خلال الفترة من 9 ولغاية 16 نوفمبر 2018.

وأضاف النعيمي إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك سيتناول مجموعة من الفعاليات ومنها تعابير التسامح التي يقدمها فنانون عالميون، كما يتناول الدور الكبير الذي يقدمه شركاء الوزارة لكافة برامج المهرجان التي ستعم كافة إمارات الدولة بما يجعله مناسبة وطنية فريدة، وتعزز من خلاله وزارة التسامح قيم التعايش السلمي وقبول الآخر، وترسي ثقافة إدارة الاختلاف وفق القيم الإنسانية المتعارف عليها دولياً والتي تحترم حقوق الإنسان، مهما كان لونه أو جنسه أو دينه أو لغته.

ودعا النعيمي كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية والناطقة بالعربية واللغات الأجنبية لحضور إطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي والتعرف على تفاصيل الحدث.