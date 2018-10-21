«ساعد» تنظم محاضرة عن القيادة في الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، محاضرة توعوية بعنوان «القيادة في الضباب والسلامة المرورية»، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لكافة أطياف المجتمع. وهدفت المحاضرة - التي عقدت الخميس الماضي في مبنى سوق أبوظبي للأوراق المالية - إلى رفع مستوى الثقافة المرورية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وفق أعلى المعايير العالمية، وأولوية مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بجعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضح سعادة جمال سالم العامري الخبير المروري والمدير التنفيذي لـ «ساعد»، أن المحاضرة ركزت على تقديم الرسائل التوعوية التي تثقف الجمهور من الناحية المرورية، ومدى أهمية المحافظة على السلامة، وتجنُّب الوقوع في الحوادث التي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود، تأتي تجسيداً لاستراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي، ومنهجية التواصل المجتمعي، بهدف الارتقاء بأساليب التوعية المرورية.

ولفت إلى أن جمعية ساعد تحرص منذ تأسيسها على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع، وإبراز دورها الاجتماعي والثقافي، بالإضافة لدورها الرئيس، مقدمة العديد من نصائح وإرشادات السلامة المرورية، مؤكدة أن القيادة الآمنة، هي التي تجنب الإنسان التأخير عن الوصول إلى مبتغاه، وبإمكانه تجنب مخاطر الحوادث المرورية، باتباع النصائح والإرشادات المرورية.

من جانبه، أشار عادل مكتوم مدير الاتصال الحكومي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن هذه المحاضرة، جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، لنشر ثقافة السلامة المرورية.