«أبوظبي القضائية» تعرِّف بـ«التميّز الدولي للمحاكم»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، دورتين تدريبيتين حول التميّز الدولي للمحاكم في ضوء أفضل الممارسات ووفق معايير الإطار الدولي لتميّز المحاكم. وركزت الدورتان التدريبيتان على التعريف بمتطلبات وأدوات الأداء المؤسسي المتميز وإمكانية تطبيقها، وخوض هذا السباق لتقديم خدمات رائدة وناجزة تسهم في تحقيق رؤية دائرة القضاء في أبوظبي المتمثلة بالتميز والفاعلية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عالمية الجودة، ومواصلة اتخاذ إجراءات التحسين المستمر لأداء المحاكم بمكوناتها التنظيمية كافة. واستهدفت الدورتان اللتان عقدتا بمقار دائرة القضاء في أبوظبي والعين التعريف بالمعايير الدولية، والجهود التي أسفرت عن نشأة الاتحاد الدولي لتميز المحاكم.