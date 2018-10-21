بلدية أبوظبي تطلق الخرائط الجيولوجية الرقمية لتراخيص البناء

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً متطوراً، يتمثل بنظام إلكتروني ذكي يحتوي على قاعدة لبيانات التربة (GIMS)، يشمل كل البيانات الجيوتقنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والبيئية والتي تظهر أيضاً بشكل خرائط جيولوجية تفاعلية.

ويأتي المشروع تجسيداً لخطة الإمارة التي تشكل مخططاً استراتيجياً تم تصميمه لتوجيه نموها وتنميتها وتحقيق رؤيتها الطموحة للمستقبل، ومواصلة العمل على إقامة مجتمع حديث واقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً متمثلاً بتطور رقمي عالمي رائد في مجال الابتكار والتطور.

وتعمل البلدية على رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال استمرارية تطوير وتحسين العمليات والإجراءات الداخلية والخارجية وأتمتتها، ما من شأنه المساهمة في تطبيق التحول الرقمي للخدمات على مستوى أبوظبي.

خريطة شاملة

وأكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي أن من أهم أهداف هذا المشروع لصانعي القرار ومخططي السياسات المستقبلية هو توفير خريطة شاملة للتربة، وقواعد بيانات متكاملة عن تربة كل منطقة والاستخدامات الصالحة لها خصوصاً في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني، من خلال عمل الدراسات الجيولوجية قبل إنشاء المشاريع الضخمة مثل المجمعات السكنية والمباني والأبراج الشاهقة والجسور والأنفاق.

وقال: يهدف المشروع أيضاً إلى توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن نوعية تربة الأراضي لكل منطقة في مدينة أبوظبي في قاعدة بيانات مركزية موحدة، للاستفادة منها من قبل كل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمطورين في مدينة أبوظبي، والتسهيل على المهندسين والموظفين في استخدام خرائط التربة في الدراسات والتحليل وإظهار نتائج بيانات التربة (نوع التربة وعمقها، طبقات التربة وامتدادها، ومستوى منسوب المياه الجوفية، ) على شكل خرائط جيولوجية.