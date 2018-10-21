مواقف جديدة خاضعة للرسوم في الشارقة

المصدر: الشارقة-وام

افتتحت بلدية مدينة الشارقة في المنطقة الصناعية الخامسة، مبنى إدارة المواقف العامة بحلته الجديدة، استمراراً في إنجازاتها بتوفير مبانٍ لمختلف إداراتها بطابع عصري وحديث، وتقديم خدماتها لأكبر شريحة من المتعاملين، وبكل سهولة ويسر.

رسوم

وأشار علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة، إلى أن إدارة المواقف العامة تعمل على إخضاع مواقف جديدة للرسوم، حرصاً على توفيرها بشكل دائم، وبالتحديد في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وحيوية، منوهاً بالعمل حالياً على إخضاع مواقف منطقة النهدة للرسوم، من خلال تركيب 150 جهاز موقف ذكياً، تخدم 4500 موقف كمرحلة أولى، حيث تعتبر هذه الأجهزة ذات كفاءة عالية وسهولة للمتعاملين، كما يمكن قراءتها من خلال سيارة المسح الرقمي التي دشنتها البلدية، والتي بإمكانها قراءة 3500 سيارة في الساعة، موضحاً أن المرحلة الثانية من تركيب أجهزة المواقف، ستكون لتحديث الأجهزة الحالية وتحويلها إلى ذكية.