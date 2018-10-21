2.9 مليار دولار حجم سوق الأمن التجاري إقليمياً في 2018

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض ومؤتمر حلول الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق «إنترسك»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018.

ومن المقرر أن يشارك في معرض إنترسك 2019، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 يناير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 1.300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.

وأفادت شركة 6WResearch أن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو، مراقبة الوصول، كشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، وستصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة.

ومع بدء العد التنازلي للنسخة الحادية والعشرين لأبرز معرض تجاري في العالم لصناعة الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في دبي، يركز الموردون العالميون اهتمامهم بسوق الشرق الأوسط، الذي يتوقع أن ينمو حجمه لأكثر من الضعف خلال السنوات الست المقبلة.

يغطي حدث الأيام الثلاثة السنوي، والذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، سبعة أقسام هي الأمن التجاري؛ الحرائق والإنقاذ؛ الأمن البدني والمحيطي، السلامة والصحة؛ الأمن الداخلي والشرطة؛ أمن المعلومات والبيوت الذكية وأتمتة المباني.

يأتي المـــعرض مع تسجيل الطلب الإقليمي على هذه الحلول معدل نمو سنوياً مركباً نسبته 15% من عام 2018 إلى 2024.