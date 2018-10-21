شرطة رأس الخيمة تختتم مبادرة «صحتي سعادتي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد عادل عبدالله النعيمي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالإنابة -رئيس فريق السعادة والإيجابية- بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حفل ختام مبادرة «صحتي سعادتي» التي أطلقها الفريق تزامناً مع اليوم العالمي للصحة وسرطان الثدي واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع والضباط.

وأشارت الملازم أول موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية -رئيس الشرطة النسائية- بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وعضوة بفريق السعادة والإيجابية، إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع العديد من المراكز والعيادات والمحال التجارية ذات الطابع الخدمي، لتوفير خصومات هائلة تصل إلى 50% على المنتجات.