جامعة الإمارات تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: العين - داوود محمد

نظّمت كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي بحضور أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الجامعة، بمشاركة عالمين مرموقين من شركة آي بي إم، كارل دوفالسان وغيوم لاسموس.

وتم خلال الندوة تقديم عينة من التطبيقات المتاحة حالياً والمستخدمة في الحياة اليومية والتعرف إلى أساسيات بنية الحاسبات فان نيومان، والهندسة الحاسوبية الموازية، ومعمارية الكمبيوتر الكمومية وحدودها.

وأشار الدكتور خالد شعيب، عميد كلية تقنية المعلومات، إلى أن الهدف من هذه الندوة تمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من الحصول على الآلات والحاويات الافتراضية دون أي تكلفة في أي وقت.