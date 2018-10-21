«بلدية عجمان» تشارك في مؤتمر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان - البيان

شاركت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في فعاليات مؤتمر شركة هواوي العالمية بمدينة شنغهاي الصينية، حيث اطلع الوفد على آخر مستجدات المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العالمية، كما حضر الوفد الحلقات النقاشية فيما يخص أفضل الممارسات لتطبيقات المدن الذكية في مجال الخدمات الحكومية.

وتأتي مشاركة دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في المؤتمر انطلاقاً من حرص الدائرة على توثيق أوجه التعاون المشترك مع كافة الجهات والشركات الرائدة في جمهورية الصين، فضلاً عن المشاركة في كافة المؤتمرات المهمة التي تواكب عنوان المرحلة الحالية وتتطلع للمستقبل الأفضل.

وحضر المؤتمر عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ورافقه الدكتور المهندس محمد بن عُمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، ويوسف محمد الشيبة مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وخلال الزيارة الرسمية عقد الوفد اجتماعاً مع المديرين التنفيذيين لشركة هواوي لمناقشة عدة مشاريع مستقبلية تتضمن شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرفع كفاءة الأداء العام للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في إمارة عجمان، واتفق الطرفان على المضي قدماً بتشكيل فريق تنفيذي للمتابعة.