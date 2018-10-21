شرطة أبوظبي تدعو السائقين لمنح الأفضلية لعبور المشاة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على مختلف الطرق، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة، وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، ومنحهم الأفضلية في العبور.

وأوضحت الرائد عائشة محمد الزعابي رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي، مؤكدة حرص مرور أبوظبي على عدم التهاون في تطبيق القوانين لسلامتهم.

ولفتت إلى تنفيذ حملة توعية مرورية بإمارة أبوظبي تنبه من خلال شعارها إلى مخاطر عدم مراعاة مستخدمي الطريق، تستمر لمدة شهرين من بداية أكتوبر الجاري إلى نهاية نوفمبر المقبل.