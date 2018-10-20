سعود بن صقر ووليا عهد الفجيرة ورأس الخيمة يحضرون أفراح القواسم وآل مكتوم

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالله بن مروان إلى كريمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

حضور

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى جانب عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجالات الدولة والشخصيات وأبناء القبائل.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد الفجيرة وسمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين مباركين بهذه المناسبة السعيدة، وسائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية والحربية عروضها وأهازيجها ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.