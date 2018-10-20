شرطة عجمان تنظم محاضرة توعوية حول السلامة المرورية

المصدر: عجمان- البيان

نظم فرع المرور والدوريات بمركز شرطة مصفوت الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان محاضرة توعوية عن السلامة المرورية وقوانين السير والمرور، وكيفية الحفاظ على أرواح وسلامة وأمن مرتادي الطرق، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً.

قدم المحاضرة الملازم أول خليفة علي الكعبي مدير فرع المرور والدوريات التي استهدفت سائقي الحافلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، قدم خلالها بعض النصائح والإرشادات الخاصة بسائقي الحافلات، ونوّه على ضرورة التواصل مع مدير المؤسسة أو مركز شرطة مصفوت الشامل في حالة حدوث أي تجاوزات أو تعديات من قبل الجمهور على الحافلات المدرسية، كما تم توزيع عدد 100 نشرة توعوية باللغتين العربية والانجليزية على الحاضرين وعلى العاملين بالمؤسسة.

كما تم مناقشة مواد المخالفات المتعلقة بالمركبات الثقيلة، وأهمية الحفاظ على أرواح الطلبة من قبل سائقي الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى مناقشة بعض المخالفات والملاحظات الواردة، مشددا على أهمية نشر ثقافة جريمة القيادة دون رخصة وعقوبة هذه الجريمة.