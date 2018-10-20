وزارة الصحة تحتفل بيوم الإحصاء العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمركز الإحصاء والأبحاث فعالية احتفالية في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بالتزامن مع يوم الإحصاء العالمي.

وذلك تحت شعار «بيانات إحصائية للجميع، بيانات أفضل حياة أفضل» بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات وعلياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث، وذلك بهدف عرض الدور الاستراتيجي الذي تؤديه النظم الإحصائية في إنتاج بيانات ومؤشرات موثوقة عالية الجودة في دعم القيادات العليا لاتخاذ القرارات بشأن السياسة العامة دعماً للتنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على المجالات الجديدة في مجال إدارة البيانات الإحصائية الصحية ودورها في التخطيط ورسم السياسات الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية بناءً على مؤشرات إحصائية علمية.

مكانة مرموقة

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في افتتاح الفعالية إلى المكانة المرموقة التي بلغتها الدولة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة، وإلى جهود الوزارة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأكد السركال أهمية دور البيانات الإحصائية في صناعة القرار وسن السياسات الصحية، بالاستناد إلى المؤشرات الصحية الاستراتيجية ذات الأثر الحيوي في التخطيط،

بدورها أشارت علياء حربي مدير مركز الإحصاء والأبحاث إلى أن البيانات الإحصائية تعتبر ذات أهمية حيوية في آليات صنع القرار بوصفها عاملاً مؤثراً في رسم السياسات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة.