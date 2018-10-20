الهاملي يبحث مع السفير الصربي استقطاب الكفاءات

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع ستانيمير فوكيسيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً في ديوان الوزارة في أبوظبي، استعراض آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

فرص

واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، الفرص التي يوفرها سوق العمل في الدولة في ظل التشريعات والسياسات التي من شأنها استقطاب الكفاءات والخبرات والمحافظة عليها. من جانبه، أشاد السفير الصربي بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات وبسوق العمل الذي يعتبر جاذباً للموارد البشرية عالية المهارة.

واتفق الجانبان على التحضير لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة.

حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.