منع حركة سير الحافلات المدرسية أثناء الضباب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تنفذ شرطة أبوظبي خطة مرورية لتوفير النقل الآمن للطلاب أثناء الضباب، في إطار جهود شاملة من خلال اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، التي وفرت منظومة حديثة للرقابة الذكية على الطرق من خلال «المدينة الآمنة» للتعامل مع التغيرات الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة للضباب.

وشدد العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات الخاصة بمنع حركة سير الحافلات المدرسية أثناء الضباب، ووقوفها في أماكن آمنة خارج الطريق، وتأمين الجلوس الآمن للطلاب على المقاعد وعدم السماح لهم للخروج من الحافلة خلال توقفها في تلك الأماكن الآمنة لضمان سلامتهم.

وأكد خلال المحاضرة التي نظمتها المديرية، وحضرها نحو 200 سائق من سائقي الحافلات المدرسية، على أهمية دور سائقي الحافلات المدرسية في توفير السلامة المرورية للطلاب من خلال التزامهم بقانون السير والمرور، والقيادة بحرص وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب.

ودعا الحميري السائقين إلى التقيد التام بالتعليمات الوقائية التي يتم نشرها من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي وتشمل معلومات وإرشادات حول الحالة المرورية على الطرقات، وخفض السرعات وتوخي الحيطة والحذر في الأحوال الطارئة، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.