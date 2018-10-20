«زعبيل للسيدات» يوعي بسرطان الثدي

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

أقيمت للسنة الثانية على التوالي فعالية الجري الوردي في نادي زعبيل للسيدات، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر لتفاديه. تضمنت الفعالية الفحوصات الدورية لسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى وعيادات دبي لندن التخصصي مع دكتورة إليزا علي محمد.

وذلك في إطار حرص إدارة نادي زعبيل للسيدات على تعزيز الصحة العامة للسيدات حضر الفعالية نخبة من سيدات المجتمع وعضوات نادي زعبيل للسيدات والمهتمات بالصحة وسبل الوقاية. تخللت الفعالية أنشطة ترفيهية رياضية كدرس الزومبا في الحديقة الخارجية لنادي زعبيل للسيدات واختتمت الفعالية بالجري الوردي وركوب الدراجات في مضمار النادي.

جاء تنظيم فعالية الجري الوردي تماشياً مع رؤية نادي زعبيل لدعم المرأة، وتوفير كل وسائل الراحة والرعاية لتعزيز مكانتها في المجتمع، ليكون بذلك نادي زعبيل للسيدات الوجهة الأولى في عالم الصحة والجمال للباحثات عن التميز. نظمت الفعالية برعاية كل من جون فلورز، رايس اسكرب الوجه، ريجل للأقمشة، بيوتي ليشز، ويلنس نيوتريشن، ودامسكو لتعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية.