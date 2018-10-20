القرقاوي: الإمارات تؤمن بتوظيف ثورة المعلومات بالتنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤمن بأهمية توظيف أدوات ومخرجات ثورة المعلومات والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الاستثمار في الإنسان والنهوض بالمجتمعات وجعل العالم مكاناً أفضل للعيش.

جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تشكيلته الجديدة، الذي بحث سبل تطوير تجربة حكومة دولة الإمارات بما يسهم في تحسين تصنيفها في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً في مختلف المجالات.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل تحقيق نتائج متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يتطلب البناء عليه والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف تكنولوجيا المستقبل للارتقاء بمستويات كفاءة العمل الحكومي.

وذكر معاليه أن مجلس الإدارة الجديد عازم على تحقيق رؤية القيادة بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة سيعمل على متابعة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوجهات الحكومة بالتحول إلى نموذج الاقتصاد المعرفي المستدام.

منتدى

وبحث المجلس خلال اجتماعه الأول، الاستعدادات لعقد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، بمشاركة أكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء، من أكثر من 120 بلداً، بحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتعكس استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الذي يعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال الفترة من 22 - 24 أكتوبر الحالي، الدور الريادي للدولة في تطوير استخدامات تكنولوجيا المستقبل وتنظيم قطاعات البيانات والإحصاء بالاعتماد على أحدث الابتكارات العلمية، جعلها مركزاً عالمياً يلتقي فيه صناع القرار ورواد الأعمال والمفكرون والخبراء لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقدم عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لأعضاء مجلس الإدارة شرحاً تفصيلياً حول أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الذي يشهد عقد أكثر من 80 جلسة على مدار ثلاثة أيام، يشارك فيها أكثر من 400 متحدث وخبير من خبراء الإحصاء وعلماء البيانات من أهم مكاتب الإحصاء في مختلف دول العالم.

واستعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فعاليات جناح الإمارات في المنتدى، التي تضم جلسات حوارية وتوعوية حول البيانات والإحصاءات يقدمها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص، فيما سيتم خلال أيام المنتدى إطلاق العديد من المبادرات لإبراز دور الدولة العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وسيضم الجناح منصات خاصة بـ 22 من الشركاء من ضمنهم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب دبي الذكية، ومركز دبي للإحصاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، ومركز الإحصاء في أبوظبي.

أعضاء

ويضم مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الجديد الذي أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (61م /‏7و) لسنة 2018 بإعادة تشكيله، تسعة عشر عضواً هم: معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة.

ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، ود. سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، وراشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي، والشيخ محمد عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.

والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد منصور أحمد الظاهري المدير العام بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعبد الله سلطان النعيمي مدير الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني.

إشادة

أشاد معالي محمد القرقاوي بجهود معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ونجاحها على مدى السنوات 7 الماضية، حيث حققت الكثير من الإنجازات على صعيد تطوير منظومة الإحصاء الوطنية، والارتقاء بأداء الدولة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.