الإمارات تشارك بالمؤتمر العالمي للتطوّع

المصدر: أوغسبروغ - وام

يشارك وفد من الجهات التطوعية المُختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في المؤتمر العالمي الـ 25 للتطوّع التابع للرابطة الدولية للجهود التطوعية والذي يعقد اليوم في أوغسبروغ - ألمانيا.

يضم وفد الدولة عدداً من الجهات التطوعية الرائدة في الدولة منها مؤسسات الإمارات والهلال الأحمر ودبي العطاء بالإضافة إلى عدد من المتطوعين، وسيتم خلال الحدث الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة المؤتمر العالمي الـ 26 للتطوّع عام 2020، وهو أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي.

ريادة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن دولة الإمارات العربية المُتحدة هي رائدة العمل التطوعي في العالم، وتواجدنا في المؤتمر العالمي للتطوّع يُمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات التطوعية وبحث سبل التعاون المُشترك بين الإمارات العربية المُتحدة وغيرها من الدول في مجال التطوع.

وأكدت معاليها أن حضور الوفد للمؤتمر العالمي للتطوع يأتي ضمن الإطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتطوع الهادفة إلى تعزيز العمل التطوعي وتحفيز التواصل ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة لنشر ثقافة التطوع وتوفير الخبرات والممارسات اللازمة لإشراك الشباب في مجال التطوع بما يضمن تفرد وريادة الإمارات العربية المُتحدة في مجال العمل التطوعي.

نموذج

ومن جانبها قالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: إن دولة الإمارات العربية المُتحدة أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى به في مجال العمل التطوعي، وذلك بفضل مبادئ الخير والعطاء التي زرعها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كُل إماراتي، وبفضل الدعم المُستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشباب ولقطاع العمل التطوعي في الدولة.

وأضافت الحبسي أن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في دولة الإمارات العربية المُتحدة في تعاون مُستمر لإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومُستدام محلياً وعالمياً، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى مُشاركة العالم تجربة دولة الإمارات العربية المُتحدة المُبهرة في مجال العمل التطوعي.

والتي تعرض أفضل الممارسات والنماذج المُتميزة والحديثة لرعاية وتنمية العمل التطوعي وتعزز ثقافة التطوع على مستوى البلاد، فضلاً عن إشراك الشباب في الفعاليات التطوعية على الصعيدين المحلي والدولي.

مذكرة

يشارك وفد الدولة في الجلسات الحوارية وورش العمل التي تدور حول التطوع وأهميته للفرد والمجتمع، وسيتم خلال المؤتمر توقيع مُذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية بهدف تبادل المعارف والخبرات التطوعية وإشراك الشباب الإماراتي في مُبادرات تطوعية عالمية.