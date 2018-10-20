اجتماع تنسيقي لتحديد آلية عمل مدارس تعليم القيادة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الاجتماع التنسيقي حول تحديد آلية عمل مدارس تعليم القيادة على مستوى الإمارة، بحضور ميسون محمد مدير هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة بالإنابة وعدد من الضباط بالإدارة.

وبمشاركة نحو 39 مدرسة، والذي عقد بالقاعة الكبرى بمركز خدمات المرور والترخيص، والهادف إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لجعل الطرق أكثر أمناً وتعزيز الأمن والأمان.

وفي بداية الاجتماع رحب العقيد عادل الغيص بالحضور، واستعرض العديد من المحاور المهمة والرئيسية التي تمركز حولها الاجتماع وهي إلزام المتدربين ببعض الاشتراطات الواجب اتباعها أثناء الاختبار.

بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بعدد المركبات والعمال، الوقوف على أسباب ونتائج كل مدرسة من حيث نسب النجاح والرسوب وتقديم الملاحظات بهذا الشأن لرفع كفاءة المدارس في عملية التدريب ووضع الحلول المناسبة من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ارتكازاً على التقييم الربع سنوي للمدارس.