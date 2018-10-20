نهيان بن مبارك يحضر مجلس عزاء سوار الذهب بالنادي السوداني

المصدر: أبوظبي - وام

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان الشقيقة.

وذلك خلال زيارته مجلس العزاء الذي نظمته الجالية السودانية في النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته إلى محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، في وفاة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء السفير أحمد جردة نائب رئيس البعثة السودانية لدى الدولة، والمستشار مصطفى الحسين الشريف القنصل بالسفارة السودانية، والدكتور علي زايد رئيس النادي السوداني، ورؤساء الأندية السودانية في الدولة، وجمع من أبناء الجالية السودانية.