أجواء الخريف تنعش نزهات البرّ والتخييم في الإمارات

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

مع تحسن الأجواء وهطول الأمطار بدأ موسم «البرّ» والنزهات والتخييم في ربوع الإمارات، حيث خرجت طلائع المستبشرين بالطقس الجميل إلى المناطق البرية والشواطئ.

مناطق الساحل الشرقي عجت بالمتنزهين يوم أمس، وشهدت شواطئ الفجيرة وخورفكان وكلباء ازدحاماً كبيراً بالسكان والزائرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهدت حركة سياحية انعكست على الجانب الاقتصادي عبر بيع وشراء أدوات الرحلات والتخييم والشواء.

وفي المناطق البرية، تلألأت أشجار الغاف والسدر بعد أن غسلتها أمطار الخير، وكأنها لبست ثوب البهجة الأخضر، فرحاً باستقبال موسم النزهات، والزائرين، الذين بادر بعضهم إلى الطبخ على نيران الأحطاب والشواء، واتجه آخرون إلى ممارسة الرياضة وغيرها من النشاطات المحببة، في أجواء مليئة بالسعادة والفرح.

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