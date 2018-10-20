سلطان بن أحمد القاسمي ضيف «100 موجّه»

المصدر: دبي- البيان

تستضيف المؤسسة الاتحادية للشباب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في الجلسة التوجيهية العاشرة ضمن برنامج «100 موجّه» أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب الهادفة لصنع جيل المستقبل، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتقام الجلسة غداً في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يتحدث في جلسته التوجيهية للشباب، والتي تحمل عنوان «لحظات»، عن لحظات مهمة في مسيرته الشخصية والمهنية وكيفية مواجهة التحديات لتحقيق النجاح والإنجازات.

ويستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي انطلاقاً من تجاربه المتنوعة كيفية استثمار اللحظات واقتناص الفرص في الحياة لتحقيق الأهداف.

صقل الخبرات

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن البرنامج يحرص على صقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، كما أن وجود تواصل فاعل مع القيادات البارزة والمتميزة في دولة الإمارات يشكل حافزاً للشباب على الإبداع والتميز في جميع المجالات».

وأضافت معاليها: «مشاركة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خبراته وتجاربه مع الشباب ستشكل بكل تأكيد إضافة مهمة للشباب، حيث يعد أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وله دور كبير في الارتقاء بالعمل الإعلامي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

كما توجهت معاليها بالشكر للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حرصه على لقاء شباب الإمارات في هذه المبادرة، والتي ستشكل بكل تأكيد إضافة كبيرة ودفعاً لبرنامج «100 موجه».