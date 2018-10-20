شرطة دبي تفوز بجائزة المؤسسة الأوروبية للجودة

المصدر: دبي - البيان

أهدت القيادة العامة لشرطة دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوزها بجائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» ضمن الفئة البلاتينية، في العاصمة النمساوية فيينا.

معبرة عن فخرها بكونها أول مؤسسة شرطية تفوز بالجائزة في العالم، لتحقيقها أعلى معدلات المؤشرات التنافسية عبر تبنّي أحدث الحلول الذكية والتطبيقات التكنولوجية، وتوظيفها الإبداع والابتكار في بسط الأمن والأمان وتقديم الخدمات وتحقيق السعادة، والإسهام في بناء مستقبل مستدام.

وثمّن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جهود فرق العمل في شرطة دبي، التي حرصت على تطبيق كل معايير التميز المستدام وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة بما يحقق الرؤى الوطنية في السعادة والتميز والريادة والابتكار، حتى غدت شرطة دبي نموذجاً يحتذى به بين الأجهزة الشرطية والأمنية على مستوى العالم.

مؤشرات الأداء

وقال إن شرطة دبي تتميز بأنها واحدة من المؤسسات الشرطية الأمنية الرائدة محلياً وعربياً وعالمياً، بتحقيقها أعلى وأدق مؤشرات الأداء المؤسسي في الأمن، وتراجع معدلات الجريمة.

وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث، هذا إلى جانب الكفاءة العالية التي تشهدها بيئتها الشرطية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد، والمبادرات الإبداعية وتطويع التقنيات والذكاء الاصطناعي لتيسير حياة الناس، متقدمة بذلك على أجهزة شرطية عالمية، والجوائز التي نحصدها هي خير دليل على ذلك.

وأوضح أن كل الموظفين في شرطة دبي على اختلاف تخصصاتهم يعملون وفق منظومة ممنهجة، وبحرفية عالية وتفانٍ وإخلاص وضمن فريق عمل واحد، لمواكبة رؤى واستراتيجيات القيادة الرشيدة وتطلعاتها، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

وخطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى أصبحت شرطة دبي نموذجاً لترسيخ الأمن والأمان والعدالة، وركائز الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة لأي مجتمع.

وأكد اللواء المري أن شرطة دبي تؤمن بضرورة مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول الذكي وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في كل المجالات سواء الجنائية أو المرورية أو الخدمية وخلافه.

جائزتان عالميتان

من جانبه تقدم ليون توساينت، المدير التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، بتهانيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واللواء عبدالله خليفة المري، بمناسبة الفوز الذي حققته شرطة دبي والنتائج المذهلة التي وضعتها ضمن مصاف الأجهزة الشرطية العالمية، لتصبح أول مؤسسة شرطية تفوز بالجائزة.

مثمناً جهود القائد العام لشرطة دبي وكل العاملين في القيادة للوصول بجهازهم الشرطي إلى الريادة العالمية، ونيلهم اليوم جائزتين، الأولى في الكوادر البشرية الحيوية، والثانية في المصادر المستدامة، وتحقيقهم أعلى المؤشرات، متمنياً لحكومة وشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

الجهود المخلصة

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام للتميز والريادة في شرطة دبي، إن فوزنا في جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، رغم اشتداد المنافسة بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية في السباق العالمي، إنما يعكس جهود فرق العمل المخلصة في شرطة دبي لمواكبة جهود تطوير العمل الحكومي.

ويعزز التميز في المجالات الجنائية والمرورية والمجتمعية وإسعاد المتعاملين. وبدوره قال العقيد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، إن شرطة دبي تحرص على رسم سياسات مستدامة تغذي آفاقاً جديدة لبيئة عمل مستقرة ومحفزة وسعيدة، قوامها الانتماء والإبداع والالتزام، وتوفر كل الفرص التي تعين الموظفين على أداء واجباتهم الوطنية.

«Safe TRX»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن بدء ربط برنامج وتطبيق Safe TRX الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والمعني بالإنقاذ البري والبحري بتطبيقها الرسمي الذكي.

وقال المقدم مهندس حسين أحمد بن غليطة المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، إن برنامج وتطبيق «Safe TRX» يعزز استراتيجية شرطة دبي في جعل مدينة دبي آمنة، ويدعم الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تطبيق Safe TRX يخدم مرتادي البر والبحر المسجلين في تطبيق شرطة دبي، الذين يتجاوز عددهم المليوني مستخدم.