انطلاق فعاليات مسابقة موسكو الدولية للقرآن «دورة زايد»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت أول أمس فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم (دورة زايد الخير) في العاصمة الروسية موسكو، وتشارك فيها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة.

ويضم الوفد المهندس سامي عبدالله قرقاش عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة العلاقات العامة، وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة.

ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة المتسابق الحافظ وليد حمد المرزوقي، ويمثل الدولة في لجنة التحكيم فضيلة الشيخ علي حسن آل علي.

وقال المهندس سامي قرقاش خلال كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «تسعد جائزة دبي الدولية للقران الكريم أن ترعى هذه الدورة من الجائزة تحت مسمى (دورة زايد الخير) حيث يأتي ذلك ضمن مبادرات الجائزة في احتفالها بعام زايد»، متمنيا لمسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم كل توفيق وسداد في تنظيم هذه المسابقة المباركة.

وفِي اليوم الأول من المسابقة تقدم وليد المرزوقي للتلاوة أمام لجنة التحكيم الدولية، وكان أداؤه متميزا، وحصل على ثناء اللجنة والحضور مع تمنياتهم له بالتوفيق.

وتستمر فعاليات المسابقة حتى الأحد المقبل، حيث يقام احتفال ديني كبير يحضره اكثر من 10 آلاف شخص، ويتم خلاله تكريم الفائزين بالمسابقة وأعضاء لجنة التحكيم.