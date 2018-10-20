مجلس أولياء الأمور بدبا الحصن يطلق مبادرة فرسان الشهر

المصدر: دبا الحصن - البيان

أطلق مجلس أولياء الطلاب والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة مبادرة فرسان الشهر، والتي تعد إحدى مبادرات المجلس لتحفيز الميدان التربوي على العطاء وترسيخ ثقافة التميز.

وتهدف مبادرة فرسان الشهر لتكريم المعلم المتميز والطالب المتميز وولي الأمر المتميز في مدارس مدينة دبا الحصن.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده بمقره بمدينة دبا الحصن برئاسة محمد راشد رشود رئيس المجلس وحضور الأعضاء والعضوات.

وأفادت صفية حسن النعيمي مديرة مجلس أولياء الطلاب والطالبات بدبا الحصن ومنسق عام المسابقة أن هذه المسابقة تأتي ضمن مبادرة ركائز لمجلس الشارقة للتعليم التي تهدف للتواصل المؤسسي الفعّال بين المجلس والمدارس في المدينة والارتقاء بسلوك أبنائنا الطلبة.

لافتة إلى حرص المجلس على إيجاد بيئة تربوية تحفيزية، وكذلك تواصل ولي الأمر الإيجابي مع الهيئة الإدارية والتدريسية للمساهمة في تعزيز الأداء الدراسي المتميز لأبنائه الطلبة وبث روح المنافسة لتحقيق التميز المدرسي.