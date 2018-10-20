اختتام فعاليات «ساعة سعادة مع سفراء السعادة» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي التابع لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية حفلاً ختامياً لمبادرته النوعية التي أطلقها تزامناً مع مبادرات عام زايد بعنوان «ساعة سعادة مع سفراء السعادة»، بهدف بث السعادة والروح الإيجابية في نفوس جميع فئات وشرائح المجتمع.

وحضر حفل الاختتام الذي أقيم في عجمان الشيخ عبدالله بن علي النعيمي وعزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفريق سفراء السعادة التطوعي، إضافة إلى عدد من الفئات المجتمعية والإعلامية الفاعلة والناشطة بالمجتمع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهدفت مبادرة سفراء السعادة التطوعية أربع فئات مجتمعية مهمة، ضمت كلاً من فئة العمال، ورجال الدفاع المدني، والصيادين، والمعلمات، حيث قامت ببث رسائل سعادة في نفوسهم بوسائل إبداعية ومبتكرة اشتملت على عروض وأنشطة ترفيهية وفعاليات ثقافية ومسابقة تحفيزية.

وذلك حرصاً من فريق سفراء السعادة التطوعي على تفعيل المشاركات المجتمعية والمساهمة في تعزيز العلاقات الإنسانية في المجتمع الإماراتي. وقال النعيمي إن هذه المبادرة تجسد القيم الإنسانية التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين.