قبيلة العوامر تقيم عرساً جماعياً لـ16 شاباً وفتاةً بمناسبة عام زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أقامت قبيلة العوامر بمناسبة «عام زايد» عرساً جماعياً لأبنائها في أبوظبي والعين بمشاركة 16 شاباً وفتاةً، وذلك باحتفال كبير أقيم مساء أول أمس في ميدان الاحتفالات بمدينة الوثبة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وحشد من المدعوين وذوو العرسان. وتخللت المناسبة عروض شعبية وأهازيج متنوعة وفقرات من التراث الإماراتي.

وقال المنظمون إن هذه المناسبات لها مزايا وطنية واجتماعية واقتصادية وتجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لأبناء الوطن لتحقيق الاستقرار والابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف في حفلات الزواج.