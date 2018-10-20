أنشطة للتوعية بسرطان الثدي في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

ينظم كل من مركز «ڤاليانت كلينيك» للرعاية الصحية بدبي من «مراس» ومؤسسة «برست فرندز» سلسلة من الأنشطة التوعوية والعائلية والخيرية في منطقة «سيتي ووك» بمناسبة شهري التوعية حول مرض سرطان الثدي في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل بهدف جمع تبرعات لصالح مؤسسة «الجليلة» الخيرية العالمية.

وتقام هذه الأنشطة كل خميس وجمعة خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري إلى 9 نوفمبر المقبل وتتضمن فعاليات مجانية في «ملتقى الأضواء» بمنطقة «سيتي ووك»حيث يمكن للعائلات المشاركة في عدد من الأنشطة المجانية الهادفة إلى نشر الوعي حول سرطان الثدي ودعم الناجيات من هذا المرض.

في هذا الإطار قال الدكتور مارك رويملر مدير عام «ڤاليانت كلينيك» إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء قابلية للعلاج إن تم الكشف عنه مبكراً. من جهته قال سليمان بهارون مدير الشراكات والاستدامة في مؤسسة «الجليلة» إن آلاف المواطنين والمقيمين في الإمارات يجتمعون كل عام من أجل التعبير عن تضامنهم مع ضحايا مرض لا يزال يتسبب بوفاة كثيرات.