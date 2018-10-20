الدفاع المدني في أم القيوين ينفذ التمرين الاستراتيجي «التعليم»

المصدر: أم القيوين - وام

نفذت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، التمرين الاستراتيجي «التعليم» بالتعاون مع مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة، حيث تم إخلاء 1469 شخصا من الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة لضمان الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث وتعزيز الشراكة الناجحة مع فئات المجتمع ومؤسساته.

حضور

حضر التمرين العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين والمقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين. وشهد التمرين مشاركة العديد من الجهات.