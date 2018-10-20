بلدية عجمان تحصل على المواصفة العالمية للسلامة المهنية

المصدر: عجمان - وام

حصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على شهادة المواصفة العالمية لنظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018 وفي وقت قياسي منذ إعلان الإصدار الجديد للمواصفة مطلع العام الحالي.

وتعد الدائرة أول جهة على مستوى دوائر إمارة عجمان تحقق هذا الإنجاز، حيث حرصت الدائرة على مواءمة ومواكبة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسية لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة.

وشهد حفل تسليم الشهادة العالمية عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة وبحضور فريق العمل المنفذ للمشروع، وبحضور مروان العريضي مدير إدارة المصادقة، ونهلة عبيد مدير التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط ممثلين عن الشركة المانحة للشهادة BUREAU VERITAS.

وأكد النعيمي أن هذا الإنجاز المشرّف يسطر صفحة جديدة في سجل الدائرة الحافل بالتميز، مثمناً جهود الكفاءات البشرية التي حرصت على تكثيف جهودها عازمة على وضع الدائرة على سلم المجد والرفعة.

من جهته أفاد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن الدائرة استحقت هذا الإنجاز المشرّف بعد اجتيازها لعملية التدقيق الخارجي على جميع الوحدات التنظيمية من قبل الشركة المانحة، موضحاً أن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار لإدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية، وأن الهدف والنتائج المرجوة من نظام الصحة والسلامة المهنية تتمثل في الوقاية من الإصابات وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية للعاملين والمتعاملين.

وكانت الدائرة قد حصلت على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001:2007 منذ عام 2013م.