شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «تخليد زايد في المدن العمالية»

المصدر: أبوظبي-البيان

نفذت إدارة مكافحة الشغب، في قطاع المهام الخاصة، بشرطة أبوظبي، مبادرة «تخليد زايد في المدن العمالية»، في مدينة «ايكاد» العمالية، بمنطقة المصفح.

وبالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية العليا التخصصية. وتأتي المبادرة من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» و تنفيذاً لاستراتيجية عام زايد، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة.

وأكد المقدم إبراهيم محمد المناعي، مدير إدارة مكافحة الشغب، بقطاع المهام الخاصة، حرص شرطة أبوظبي، على تخليد ذكرى القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والاعتزاز بشخصيته، والتعريف بدوره في تأسيس وبناء الإمارات، فضلاً عن إرثه وسيرته العطرة، التي كرست المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وجعلت الخير والعطاء نهجاً في التعامل مع مختلف فئات المجتمع، وأسلوباً للحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال النقيب فراس إبراهيم حسن، من إدارة مكافحة الشغب، والمشرف على مبادرة «تخليد زايد في المدن العمالية»، أنها تأتي تزامناً مع عام زايد 2018، لتعريف فئة العمال من مختلف الجنسيات بقيم زايد وسيرته العطرة، والتزامه بالواجب الإنساني تجاه مختلف فئات المجتمع المحلي ومن ضمنهم فئة العمال.

وتم خلال الفعالية عرض فيلم تسجيلي عن زايد الخير، ومواقفه الخالدة التي عكست توجهه، في مسيرة البناء والتنمية والتطوير في دولة الإمارات، كما نظمت محاضرة للعمال بلغات مختلفة حول بصمات القائد المؤسس الواضحة في إرساء دعائم العمل التطوعي والخيري، وإنسانيته النبيلة في التعامل مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم فئة العمال.