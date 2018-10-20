مكتب الشارقة صديقة للطفل يستعرض تجربته في القاهرة

المصدر: الشارقة- وام

اختتم مكتب الشارقة صديقة للطفل مشاركته في الدورة الخامسة من «منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة»، الذي أقيم في القاهرة تحت شعار «التنشئة في عالم متغير..

عقل جديد لإنسان جديد لمجتمع جديد»، بمشاركة أكثر من 300 خبير في حقوق الطفل من 18 دولة عربية يمثلون المجالس العليا واللجان الوطنية المعنية بالطفولة في المنطقة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتأتي مشاركة مكتب الشارقة صديقة للطفل في المنتدى بهدف عرض تجربة الشارقة في تمكين الأطفال واليافعين، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها في ملف رعاية الطفولة، والتي جاءت بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقدمت الدكتورة حصة خلفان الغزال المديرة التنفيذية لمكتب الشارقة صديقة للطفل عرضاً تفصيلياً لمشروع «الشارقة صديقة للطفل»، الذي نفذه المكتب بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني في الشارقة تحت شعار «بداية صحيحة لمستقبل أفضل»، وهدف إلى تأسيس حياة صحية من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات المرضعات وتشجيع الرضاعة الطبيعية لما تحمله من فوائد للأم والطفل.

وأشارت الغزال إلى إسهام مشروع «الشارقة صديقة للطفل» في تتويج الشارقة بلقب أول «مدينة صديقة للطفل» على مستوى العالم في عام 2015 من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك بعد تنفيذه أربع مبادرات تطبق مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم، وهي مرافق صحية صديقة للطفل وأماكن عامة صديقة للأم والطفل ومؤسسات صديقة للأم وحضانات صديقة للرضاعة.

كما استعرضت الغزال مراحل تنفيذ مشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، الذي اعتمدت بموجبه الشارقة «مدينة صديقة للأطفال واليافعين» من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ضمن مبادرتها العالمية «المدن الصديقة للأطفال واليافعين».. مؤكدة أن العمل في المشروع ما زال مستمراً.