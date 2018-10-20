محمد بن سعود يعزي أحمد الأعماش

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وليّ عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة أحمد عبدالله الأعماش.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الرمس في رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ابن الفقيدة، أحمد عبدالله الأعماش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية، وإلى أسرتها وذويها، سائلاً الله -عز وجل- أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات والمعزين.