شرطة أبوظبي تؤهل منتسبيها لإعداد المدربين

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 22 من منتسبي شرطة أبوظبي من دورة تدريبية نفذتها إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي حول إعداد المدربين وتصميم الحقائب التدريبية، عقدت بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بعقد دورات تدريبية نوعية ومتخصصة، تكسبهم خبرات ومهارات جديدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والتي تعزز جهودهم بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح العقيد دكتور علي البلوشي من إدارة التدريب ومحاضر الدورة أن المشاركين تعرفوا خلال أربعة أسابيع على مهارات عدة، منها: كيفية التعامل مع أنماط المتدربين، ومهارات العرض والإلقاء والتقديم، ولغة الجسد، وإعداد الحقائب التدريبية.